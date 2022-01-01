Directori d'Empreses
ClearTax
ClearTax Salaris

El rang de salaris de ClearTax varia de $11,907 en compensació total anual per a Analista de Negocis a l'extrem inferior a $103,809 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ClearTax. Última actualització: 8/24/2025

$160K

Enginyer de Programari
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Enginyer de programari backend

Gestor de Producte
Median $16.8K
Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $104K

Analista de Negocis
$11.9K
Desenvolupament de Negocis
$19.8K
Dissenyador de Producte
$30.7K
Gerent de Programa
$13K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A ClearTax, Concessions d'accions/equitat estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

PMF

Najvyššie platená pozícia nahlásená v ClearTax je Gerent d'Enginyeria de Programari s ročnou celkovou kompenzáciou $103,809.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v ClearTax je $27,941.

