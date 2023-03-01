Directori d'Empreses
CLEAResult
CLEAResult Salaris

El rang de salaris de CLEAResult varia de $75,117 en compensació total anual per a Enginyer Mecànic a l'extrem inferior a $169,150 per a Arquitecte de Solucions a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de CLEAResult. Última actualització: 8/24/2025

$160K

Consultor de Gestió
$149K
Enginyer Mecànic
$75.1K
Gerent de Programa
$81.6K

Enginyer de Programari
$156K
Arquitecte de Solucions
$169K
Gerent de Programa Tècnic
$153K
PMF

El rol més ben pagat informat a CLEAResult és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $169,150. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a CLEAResult és de $150,960.

