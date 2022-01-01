Directori d'Empreses
ClearBank
ClearBank Salaris

El rang de salaris de ClearBank varia de $152,429 en compensació total anual per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem inferior a $160,219 per a Gestor de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ClearBank. Última actualització: 8/24/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $157K
Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $152K
Màrqueting
$153K

Gestor de Producte
$160K
PMF

The highest paying role reported at ClearBank is Gestor de Producte at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,219. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ClearBank is $154,783.

