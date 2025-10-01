Directori d'empreses
La compensació de Enginyer de Programari in New York City Area a CLEAR oscil·la entre $217K per year per a Software Engineer II i $353K per year per a Staff Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in New York City Area totalitza $223K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CLEAR. Última actualització: 10/1/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer I
(Nivell d'Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

20%

ANY 1

30%

ANY 2

50%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A CLEAR, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 30% s'adquireix en el 2nd-ANY (30.00% anual)

  • 50% s'adquireix en el 3rd-ANY (50.00% anual)



Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Software Backend

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a CLEAR in New York City Area és una compensació total anual de $352,750. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CLEAR per al rol de Enginyer de Programari in New York City Area és $215,000.

Altres recursos