La compensació de Enginyer de Programari in New York City Area a CLEAR oscil·la entre $217K per year per a Software Engineer II i $353K per year per a Staff Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in New York City Area totalitza $223K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CLEAR. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
No s'han trobat salaris
20%
ANY 1
30%
ANY 2
50%
ANY 3
A CLEAR, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)
30% s'adquireix en el 2nd-ANY (30.00% anual)
50% s'adquireix en el 3rd-ANY (50.00% anual)
