El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in India a CLEAR totalitza ₹1.84M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CLEAR. Última actualització: 10/1/2025
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
ANY 1
30%
ANY 2
50%
ANY 3
A CLEAR, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)
30% s'adquireix en el 2nd-ANY (30.00% anual)
50% s'adquireix en el 3rd-ANY (50.00% anual)
Títols inclososEnviar nou títol