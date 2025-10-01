Directori d'empreses
CLEAR
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • India

CLEAR Enginyer de Programari Salaris a India

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in India a CLEAR totalitza ₹1.84M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CLEAR. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹1.84M
Nivell
Software Engineer I
Base
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
0 Anys
Quins són els nivells professionals a CLEAR?

₹13.95M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

20%

ANY 1

30%

ANY 2

50%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A CLEAR, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 30% s'adquireix en el 2nd-ANY (30.00% anual)

  • 50% s'adquireix en el 3rd-ANY (50.00% anual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Software Backend

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a CLEAR in India és una compensació total anual de ₹7,927,480. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CLEAR per al rol de Enginyer de Programari in India és ₹1,836,238.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a CLEAR

Empreses relacionades

  • T-Mobile
  • Root Insurance
  • Harmonic
  • Aruba
  • Visa
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos