CLEAR Salaris

El rang de salaris de CLEAR varia de $6,651 en compensació total anual per a Vendes a l'extrem inferior a $418,000 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de CLEAR. Última actualització: 8/24/2025
20%
ANY 1
30%
ANY 2
50%
ANY 3
A CLEAR, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anualment)
30% s'adquireix en el 2nd-ANY (30.00% anualment)
50% s'adquireix en el 3rd-ANY (50.00% anualment)
