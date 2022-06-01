CLEAR Salaris

Directori d'Empreses
El rang de salaris de CLEAR varia de $6,651 en compensació total anual per a Vendes a l'extrem inferior a $418,000 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de CLEAR. Última actualització: 8/24/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Enginyer de programari backend

Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $418K
Dissenyador de Producte
Median $188K

Gestor de Producte
Median $250K
Gerent de Programa Tècnic
Median $200K
Gerent d'Operacions de Negocis
$72.4K
Servei al Client
$42K
Científic de Dades
$201K
Màrqueting
$121K
Reclutador
$191K
Vendes
$6.7K
Analista de Ciberseguretat
$113K
Calendari d'Adquisició

20%

ANY 1

30%

ANY 2

50%

ANY 3

Tipus d'accions
RSU

A CLEAR, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anualment)

  • 30% s'adquireix en el 2nd-ANY (30.00% anualment)

  • 50% s'adquireix en el 3rd-ANY (50.00% anualment)

PMF

El rol més ben pagat informat a CLEAR és Gerent d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $418,000. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a CLEAR és de $191,453.

Altres recursos