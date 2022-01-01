Directori d'Empreses
Clear Street Salaris

El rang de salaris de Clear Street varia de $112,435 en compensació total anual per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem inferior a $323,339 per a Enginyer de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Clear Street. Última actualització: 8/20/2025

$160K

Enginyer de Programari
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Enginyer de programari backend

Analista Financer
$284K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$112K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'accions
RSU

A Clear Street, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anualment)

