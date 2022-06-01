Directori d'Empreses
Clear Capital
Clear Capital Salaris

El rang de salaris de Clear Capital varia de $44,880 en compensació total anual per a Servei al Client a l'extrem inferior a $150,000 per a Enginyer de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Clear Capital. Última actualització: 8/24/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $150K
Analista de Negocis
$64.3K
Servei al Client
$44.9K

Gestor de Producte
$141K
Gerent de Programa Tècnic
$137K
PMF

Altres recursos