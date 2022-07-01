Directori d'Empreses
CleanChoice Energy
CleanChoice Energy Salaris

El rang de salaris de CleanChoice Energy varia de $6,553 en compensació total anual per a Comptable a l'extrem inferior a $185,925 per a Científic de Dades a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de CleanChoice Energy. Última actualització: 8/24/2025

$160K

Comptable
$6.6K
Científic de Dades
$186K
Operacions de Màrqueting
$112K

Enginyer de Programari
$166K
PMF

El rol més ben pagat informat a CleanChoice Energy és Científic de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $185,925. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a CleanChoice Energy és de $138,809.

