Clarity Software Solutions
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Clarity Software Solutions Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in United States a Clarity Software Solutions oscil·la entre $113K i $161K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Clarity Software Solutions. Última actualització: 9/24/2025

Compensació Total Mitjana

$129K - $153K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$113K$129K$153K$161K
Rang Habitual
Rang Possible

$160K

Quins són els nivells professionals a Clarity Software Solutions?

The highest paying salary package reported for a Enginyer de Programari at Clarity Software Solutions in United States sits at a yearly total compensation of $161,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clarity Software Solutions for the Enginyer de Programari role in United States is $113,400.

