Clari
  Salaris
  Gestor d'Enginyeria de Programari

  Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

  San Francisco Bay Area

Clari Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris a San Francisco Bay Area

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in San Francisco Bay Area a Clari totalitza $272K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Clari. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Clari
Senior Software Engineering Manager
Sunnyvale, CA
Total per any
$272K
Nivell
M2
Base
$272K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
9 Anys
Anys d'exp
15 Anys
Quins són els nivells professionals a Clari?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Clari, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

PMF

The highest paying salary package reported for a Gestor d'Enginyeria de Programari at Clari in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $422,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clari for the Gestor d'Enginyeria de Programari role in San Francisco Bay Area is $263,500.

Altres recursos