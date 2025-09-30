La compensació de Enginyer de Programari in San Francisco Bay Area a Clari oscil·la entre $135K per year per a L1 i $364K per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in San Francisco Bay Area totalitza $190K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Clari. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
$224K
$211K
$12.6K
$0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Clari, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
