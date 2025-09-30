La compensació de Enginyer de Programari in India a Clari oscil·la entre ₹2.31M per year per a L1 i ₹7.55M per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹4.38M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Clari. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
₹4.73M
₹4.52M
₹167K
₹40K
L4
₹7.55M
₹7.04M
₹513K
₹0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Clari, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)
