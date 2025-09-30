Directori d'empreses
Clari
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Greater Seattle Area

Clari Enginyer de Programari Salaris a Greater Seattle Area

La compensació de Enginyer de Programari in Greater Seattle Area a Clari totalitza $209K per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in Greater Seattle Area totalitza $182K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Clari. Última actualització: 9/30/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
Software Engineer 1(Nivell d'Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Staff Software Engineer
$209K
$186K
$23.4K
$0
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Clari, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Clari, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Títols inclosos

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Clari in Greater Seattle Area és una compensació total anual de $251,750. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Clari per al rol de Enginyer de Programari in Greater Seattle Area és $182,000.

