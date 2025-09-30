La compensació de Enginyer de Programari in Mumbai Metropolitan Region a CitiusTech totalitza ₹614K per year per a Software Engineer I. El paquet de compensació year mitjà in Mumbai Metropolitan Region totalitza ₹727K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CitiusTech. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer I
₹614K
₹614K
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
