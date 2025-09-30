La compensació de Enginyer de Programari in Singapore a Citadel totalitza SGD 238K per year per a L2. El paquet de compensació year mitjà in Singapore totalitza SGD 224K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Citadel. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
