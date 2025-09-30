La compensació de Enginyer de Programari in New York City Area a Citadel oscil·la entre $408K per year per a L1 i $643K per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in New York City Area totalitza $570K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Citadel. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
