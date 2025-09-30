La compensació de Enginyer de Programari in Greater Chicago Area a Citadel oscil·la entre $290K per year per a L1 i $553K per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in Greater Chicago Area totalitza $400K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Citadel. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
