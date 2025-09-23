La compensació de Gestor de Producte in United States a Citadel totalitza $325K per year per a L3. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $350K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Citadel. Última actualització: 9/23/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$325K
$220K
$0
$105K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
