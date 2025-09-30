Directori d'empreses
Citadel
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Information Technologist (IT)

  • Tots els Salaris de Information Technologist (IT)

  • New York City Area

Citadel Information Technologist (IT) Salaris a New York City Area

El paquet de compensació mitjà de Information Technologist (IT) in New York City Area a Citadel totalitza $395K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Citadel. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Citadel
Information Technologist (IT)
New York, NY
Total per any
$395K
Nivell
hidden
Base
$245K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$150K
Anys a l'empresa
5-10 Anys
Anys d'exp
11+ Anys
Quins són els nivells professionals a Citadel?

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Information Technologist (IT) verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un jobFamilies.Information Technologist (IT) en Citadel in New York City Area está en una compensación total anual de $425,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Citadel para el puesto de jobFamilies.Information Technologist (IT) in New York City Area es $390,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Citadel

Empreses relacionades

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos