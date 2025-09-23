Directori d'empreses
Citadel Analista Financer Salaris

La compensació de Analista Financer in United States a Citadel totalitza $425K per year per a L2. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $260K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Citadel. Última actualització: 9/23/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$425K
$238K
$0
$188K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Quins són els nivells professionals a Citadel?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista Financer a Citadel in United States és una compensació total anual de $800,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Citadel per al rol de Analista Financer in United States és $400,000.

