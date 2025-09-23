La compensació de Analista de Negoci in United States a Citadel oscil·la entre $155K per year per a L2 i $350K per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $325K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Citadel. Última actualització: 9/23/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$155K
$155K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$350K
$200K
$0
$150K
