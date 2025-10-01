La compensació de Analista de Negoci in San Francisco Bay Area a Cisco oscil·la entre $86.2K per year per a Grade 4 i $171K per year per a Grade 10. El paquet de compensació year mitjà in San Francisco Bay Area totalitza $114K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cisco. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Grade 4
$86.2K
$81.7K
$0
$4.6K
Grade 6
$101K
$95.6K
$0
$5.5K
Grade 8
$140K
$122K
$8.5K
$8.7K
Grade 10
$171K
$154K
$6.3K
$10.8K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Cisco, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)