La compensació de Analista de Negoci in Raleigh-Durham Area a Cisco oscil·la entre $77K per year per a Grade 4 i $140K per year per a Grade 10. El paquet de compensació year mitjà in Raleigh-Durham Area totalitza $88.2K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cisco. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Grade 4
$77K
$74.2K
$0
$2.9K
Grade 6
$87K
$83.5K
$0
$3.5K
Grade 8
$114K
$101K
$8.3K
$4.7K
Grade 10
$140K
$131K
$0
$8.8K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Cisco, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)