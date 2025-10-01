Directori d'empreses
La compensació de Analista de Negoci in Raleigh-Durham Area a Cisco oscil·la entre $77K per year per a Grade 4 i $140K per year per a Grade 10. El paquet de compensació year mitjà in Raleigh-Durham Area totalitza $88.2K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cisco. Última actualització: 10/1/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Grade 4
$77K
$74.2K
$0
$2.9K
Grade 6
$87K
$83.5K
$0
$3.5K
Grade 8
$114K
$101K
$8.3K
$4.7K
Grade 10
$140K
$131K
$0
$8.8K
Veure 3 Més Nivells
$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Cisco, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Negoci a Cisco in Raleigh-Durham Area és una compensació total anual de $140,167. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Cisco per al rol de Analista de Negoci in Raleigh-Durham Area és $88,000.

