Cisco Operacions de Negoci Salaris a Greater Bengaluru

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cisco. Última actualització: 10/1/2025

₹13.94M

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Cisco, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Operacions de Negoci a Cisco in Greater Bengaluru és una compensació total anual de ₹2,615,914. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Cisco per al rol de Operacions de Negoci in Greater Bengaluru és ₹1,618,003.

Altres recursos