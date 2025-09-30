Directori d'empreses
Cirrus Logic
  • United Kingdom

Cirrus Logic Enginyer de Maquinari Salaris a United Kingdom

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Maquinari in United Kingdom a Cirrus Logic totalitza £73.8K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cirrus Logic. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Cirrus Logic
Senior Verification Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Total per any
£73.8K
Nivell
Senior Engineer
Base
£60.7K
Stock (/yr)
£8.1K
Bonus
£5.1K
Anys a l'empresa
4 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a Cirrus Logic?

£121K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Títols inclosos

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Maquinari a Cirrus Logic in United Kingdom és una compensació total anual de £152,372. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Cirrus Logic per al rol de Enginyer de Maquinari in United Kingdom és £68,905.

Altres recursos