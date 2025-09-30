Directori d'empreses
Cirrus Logic
Cirrus Logic Enginyer de Maquinari Salaris a Edinburgh Metro Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Maquinari in Edinburgh Metro Area a Cirrus Logic totalitza £82.5K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cirrus Logic. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Total per any
£82.5K
Nivell
L3
Base
£65.7K
Stock (/yr)
£11.6K
Bonus
£5.3K
Anys a l'empresa
8 Anys
Anys d'exp
15 Anys
Quins són els nivells professionals a Cirrus Logic?

£121K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+).

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Títols inclosos

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer de Maquinari at Cirrus Logic in Edinburgh Metro Area sits at a yearly total compensation of £152,372. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Enginyer de Maquinari role in Edinburgh Metro Area is £68,905.

