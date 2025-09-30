Directori d'empreses
Cirrus Logic
Cirrus Logic Enginyer Elèctric Salaris a Greater Austin Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer Elèctric in Greater Austin Area a Cirrus Logic totalitza $250K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cirrus Logic. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Cirrus Logic
Electrical Engineer
Austin, TX
Total per any
$250K
Nivell
L6
Base
$200K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$0
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
21 Anys
Quins són els nivells professionals a Cirrus Logic?

$160K

PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer Elèctric at Cirrus Logic in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $308,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Enginyer Elèctric role in Greater Austin Area is $175,000.

Altres recursos