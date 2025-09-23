Directori d'empreses
CircleCI
CircleCI Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

Última actualització: 9/23/2025

Compensació Total Mitjana

$166K - $193K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$154K$166K$193K$215K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A CircleCI, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Gestor d'Enginyeria de Programari chez CircleCI in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $214,914. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez CircleCI pour le poste Gestor d'Enginyeria de Programari in United States est de $153,510.

