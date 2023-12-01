Directori d'empreses
Circle Logistics
Circle Logistics Salaris

El salari de Circle Logistics oscil·la entre $22,425 en compensació total anual per a un Operacions de Servei al Client a la banda baixa fins a $85,425 per a un Gestor de Programes Tècnics a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Circle Logistics. Darrera actualització: 9/11/2025

$160K

Operacions de Servei al Client
$22.4K
Analista de Dades
$50.3K
Científic de Dades
$50.3K

Enginyer de Programari
$70.4K
Gestor de Programes Tècnics
$85.4K
