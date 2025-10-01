La compensació de Enginyer de Programari in Mumbai Metropolitan Region a Cimpress oscil·la entre ₹1.35M per year per a PR1 i ₹3.6M per year per a PR3. El paquet de compensació year mitjà in Mumbai Metropolitan Region totalitza ₹2.29M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cimpress. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
PR1
₹1.35M
₹1.35M
₹0
₹0
PR2
₹2.58M
₹2.58M
₹0
₹0
PR3
₹3.6M
₹3.26M
₹349K
₹0
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Cimpress, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)