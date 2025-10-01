La compensació de Enginyer de Programari in Greater Boston Area a Cimpress oscil·la entre $119K per year per a PR1 i $216K per year per a PR4. El paquet de compensació year mitjà in Greater Boston Area totalitza $142K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cimpress. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
PR1
$119K
$112K
$6.6K
$250
PR2
$139K
$133K
$5.5K
$423
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$216K
$194K
$21.7K
$0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Cimpress, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)