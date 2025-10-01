Directori d'empreses
Cimpress
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Greater Boston Area

Cimpress Enginyer de Programari Salaris a Greater Boston Area

La compensació de Enginyer de Programari in Greater Boston Area a Cimpress oscil·la entre $119K per year per a PR1 i $216K per year per a PR4. El paquet de compensació year mitjà in Greater Boston Area totalitza $142K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cimpress. Última actualització: 10/1/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
PR1
(Nivell d'Entrada)
$119K
$112K
$6.6K
$250
PR2
$139K
$133K
$5.5K
$423
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$216K
$194K
$21.7K
$0
Veure 2 Més Nivells
$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Cimpress, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer de Programari at Cimpress in Greater Boston Area sits at a yearly total compensation of $215,667. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cimpress for the Enginyer de Programari role in Greater Boston Area is $155,000.

Altres recursos