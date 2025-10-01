Directori d'empreses
Cimpress Enginyer de Programari Salaris a Czech Republic

La compensació de Enginyer de Programari in Czech Republic a Cimpress totalitza CZK 1.67M per year per a PR3. El paquet de compensació year mitjà in Czech Republic totalitza CZK 1.45M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cimpress. Última actualització: 10/1/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
PR1
(Nivell d'Entrada)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Cimpress, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



Títols inclosos

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

PMF

