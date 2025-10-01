Directori d'empreses
Cimpress
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

  • Mumbai Metropolitan Region

Cimpress Gestor de Producte Salaris a Mumbai Metropolitan Region

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Producte in Mumbai Metropolitan Region a Cimpress totalitza ₹5.65M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cimpress. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Total per any
₹5.65M
Nivell
PR3
Base
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
5-10 Anys
Quins són els nivells professionals a Cimpress?

₹13.94M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Cimpress, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor de Producte verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Gestor de Producte ב-Cimpress in Mumbai Metropolitan Region עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹11,527,837. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cimpress עבור תפקיד Gestor de Producte in Mumbai Metropolitan Region הוא ₹5,647,991.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Cimpress

Empreses relacionades

  • Accenture
  • AT&T
  • Capital One
  • Citi
  • Verizon
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos