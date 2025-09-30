Ciklum Enginyer de Programari Salaris a Prague Metropolitan Area

La compensació de Enginyer de Programari in Prague Metropolitan Area a Ciklum totalitza CZK 1.11M per year per a Senior Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Prague Metropolitan Area totalitza CZK 1.16M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ciklum. Última actualització: 9/30/2025

Mitjana Compensació per Nivell Afegir Comp Comparar Nivells

CZK 3.5M Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris

​ Filtre de Taula Subscriure's Afegir Afegir Comp Afegir Compensació

Empresa Ubicació | Data Nom del Nivell Etiqueta Anys d'Experiència Total / A l'Empresa Compensació Total ( CZK ) Base | Accions (any) | Bonus No s'han trobat salaris Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Recursos Humans / Contractació? Crea una oferta interactiva

Contribuir

Quin és el calendari d'adquisició a Ciklum ?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades . Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació → Introdueix el teu Correu Electrònic Introdueix el teu Correu Electrònic Subscriu-te Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

Títols inclosos Enviar nou títol