Cigna
La compensació de Analista de Negoci in United States a Cigna oscil·la entre $84.5K per year per a Senior Analyst i $168K per year per a Senior Advisor. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $85K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cigna. Última actualització: 12/5/2025

Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Cigna, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Negoci a Cigna in United States és una compensació total anual de $168,362. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Cigna per al rol de Analista de Negoci in United States és $103,500.

Altres recursos

