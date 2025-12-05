La compensació de Analista de Negoci in United States a Cigna oscil·la entre $84.5K per year per a Senior Analyst i $168K per year per a Senior Advisor. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $85K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cigna. Última actualització: 12/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Cigna, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cigna/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.