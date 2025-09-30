La compensació de Enginyer de Programari in San Francisco Bay Area a Ciena oscil·la entre $114K per year per a P1 i $180K per year per a P3. El paquet de compensació year mitjà in San Francisco Bay Area totalitza $130K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ciena. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
$114K
$104K
$1.5K
$8.5K
P2
$133K
$125K
$1.7K
$6.5K
P3
$180K
$157K
$5.9K
$17K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Ciena, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
