La compensació de Enginyer de Programari in Pune Metropolitan Region a Ciena oscil·la entre ₹3.24M per year per a P2 i ₹3.84M per year per a P3. El paquet de compensació year mitjà in Pune Metropolitan Region totalitza ₹3.42M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ciena. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.13M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Ciena, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
