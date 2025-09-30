La compensació de Enginyer de Programari in India a Ciena oscil·la entre ₹1.29M per year per a P1 i ₹5.45M per year per a P4. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹2.12M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ciena. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
₹1.29M
₹1.24M
₹0
₹40.4K
P2
₹2.35M
₹2.25M
₹41.8K
₹57K
P3
₹3.26M
₹2.92M
₹143K
₹201K
P4
₹5.45M
₹4.87M
₹104K
₹469K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Ciena, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
