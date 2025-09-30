La compensació de Enginyer de Programari in Greater Ottawa Area a Ciena oscil·la entre CA$98.4K per year per a P1 i CA$148K per year per a P4. El paquet de compensació year mitjà in Greater Ottawa Area totalitza CA$125K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ciena. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
CA$98.4K
CA$92.3K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Ciena, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
