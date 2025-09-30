Directori d'empreses
Ciena
Ciena Enginyer Òptic Salaris a Greater Ottawa Area

La compensació de Enginyer Òptic in Greater Ottawa Area a Ciena oscil·la entre CA$110K per year per a P2 i CA$168K per year per a P3. El paquet de compensació year mitjà in Greater Ottawa Area totalitza CA$117K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ciena. Última actualització: 9/30/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$110K
CA$105K
CA$0
CA$4.3K
P3
CA$168K
CA$138K
CA$12.9K
CA$16.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
A Ciena, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Òptic a Ciena in Greater Ottawa Area és una compensació total anual de CA$187,349. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ciena per al rol de Enginyer Òptic in Greater Ottawa Area és CA$158,174.

Altres recursos