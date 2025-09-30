Directori d'empreses
Ciena
  • Salaris
  • Enginyer de Maquinari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Maquinari

  • United States

Ciena Enginyer de Maquinari Salaris a United States

La compensació de Enginyer de Maquinari in United States a Ciena oscil·la entre $102K per year per a P1 i $131K per year per a P2. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $120K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ciena. Última actualització: 9/30/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
$102K
$90.5K
$5.6K
$5.5K
P2
$131K
$115K
$6.7K
$9.4K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Ciena, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Títols inclosos

Enviar nou títol

ASIC Engineer

PMF

Empreses relacionades

    No s'han trobat feines destacades per a Ciena

