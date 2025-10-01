La compensació de Enginyer de Programari in Greater Toronto Area a CIBC oscil·la entre CA$74.4K per year per a Associate Software Engineer i CA$139K per year per a Lead Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Greater Toronto Area totalitza CA$96.2K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CIBC. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
CA$74.4K
CA$68.8K
CA$266.7
CA$5.3K
Software Engineer I
CA$82.9K
CA$80.1K
CA$331.6
CA$2.5K
Software Engineer II
CA$122K
CA$110K
CA$8.5K
CA$4.1K
Software Engineer III
CA$111K
CA$111K
CA$0
CA$0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
