La compensació de Científic de Dades in Greater Toronto Area a CIBC oscil·la entre CA$99.7K per year per a Data Scientist I i CA$122K per year per a Senior Data Scientist. El paquet de compensació year mitjà in Greater Toronto Area totalitza CA$112K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CIBC. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títols inclososEnviar nou títol