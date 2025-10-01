Directori d'empreses
CIBC Gestor de Ciència de Dades Salaris a Greater Toronto Area

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Ciència de Dades in Greater Toronto Area a CIBC totalitza CA$124K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CIBC. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
CIBC
Senior Manager
Toronto, ON, Canada
Total per any
CA$124K
Nivell
8
Base
CA$122K
Stock (/yr)
CA$2.1K
Bonus
CA$0
Anys a l'empresa
5 Anys
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a CIBC?

CA$226K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

The highest paying salary package reported for a Gestor de Ciència de Dades at CIBC in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$214,694. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CIBC for the Gestor de Ciència de Dades role in Greater Toronto Area is CA$124,161.

