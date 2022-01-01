Directori d'empreses
CI&T
CI&T Salaris

El salari de CI&T oscil·la entre $17,078 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $121,295 per a un Gestor de Disseny de Producte a la banda alta.

$160K

Enginyer de Programari
Median $26.6K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Dades

Arquitecte de Solucions
Median $33.9K
Analista de Dades
$20.2K

Científic de Dades
$17.1K
Recursos Humans
$95.1K
Gestor de Disseny de Producte
$121K
Gestor de Producte
$42.2K
Gestor de Projectes
$42K
Reclutador
$22.6K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a CI&T és Gestor de Disseny de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $121,295. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CI&T és $33,892.

