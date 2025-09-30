Directori d'empreses
Cian
Cian Enginyer de Programari Salaris a Moscow Metro Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Moscow Metro Area a Cian totalitza RUB 4.19M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cian.

Paquet Mitjà
company icon
Cian
Web Developer
Moscow, MC, Russia
Total per any
RUB 4.19M
Nivell
Midle
Base
RUB 4.19M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Anys a l'empresa
4 Anys
Anys d'exp
14 Anys
Quins són els nivells professionals a Cian?

RUB 13.29M

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer de Programari at Cian in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 5,714,329. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cian for the Enginyer de Programari role in Moscow Metro Area is RUB 4,142,499.

Altres recursos