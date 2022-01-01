Directori d'empreses
Cian
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Cian que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    We at Cian Health Care Pvt. Ltd. strongly believe in the power of research and the need to go where the research takes us. We believe in the value of partnership and of knowledge sharing.

    cian.co
    Lloc web
    2003
    Any de fundació
    90
    Núm. d'empleats
    $10M-$50M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Cian

    Empreses relacionades

    • Amazon
    • Coinbase
    • Roblox
    • Tesla
    • Airbnb
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos