La compensació total mitjana de Analista Financer in Canada a CI Global Asset Management oscil·la entre CA$64.5K i CA$88K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CI Global Asset Management. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$50K - $60.4K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
$46.7K$50K$60.4K$63.7K
Rang Habitual
Rang Possible

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista Financer a CI Global Asset Management in Canada és una compensació total anual de CA$88,010. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CI Global Asset Management per al rol de Analista Financer in Canada és CA$64,490.

