Directori d'empreses
Chubb
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Philadelphia Area

Chubb Enginyer de Programari Salaris a Philadelphia Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Philadelphia Area a Chubb totalitza $93.5K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Chubb. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Chubb
Software Engineer Associate
Philadelphia, PA
Total per any
$93.5K
Nivell
L1
Base
$85K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$8.5K
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
1 Any
Quins són els nivells professionals a Chubb?

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

PMF

El paquete salarial más alto reportado para un Enginyer de Programari en Chubb in Philadelphia Area tiene una compensación total anual de $111,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Chubb para el puesto de Enginyer de Programari in Philadelphia Area es $93,500.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Chubb

Empreses relacionades

  • MarketAxess
  • eHealth
  • Lemonade
  • Xometry
  • Citi
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos